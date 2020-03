Delfine Persoon bokste met longontsteking op kwalificatietoernooi: "Gelukkig geen corona"

Persoon werd afgelopen weekend na een bleke prestatie uitgeschakeld op het Europees olympisch kwalificatietoernooi in Londen. Ze liet een bloedonderzoek uitvoeren omdat ze vreesde besmet te zijn met het coronavirus, maar het blijkt dus om een longontsteking te gaan.

"Volgens bloedonderzoek gelukkig geen corona, maar wel een longontsteking", bevestigt Persoon. "Jammer dat dit juist nu moest gebeuren, ik verstond het al niet dat ik meer tegen mezelf zat te vechten dan tegen mijn tegenstandster."

"Mijn fysiek is normaal goed en zaterdag zat ik er al door na nog geen 30 seconden (ik was traag/lomp en had totaal geen kracht). Nu hopen dat er later dit jaar toch nog een kans komt, waar ik me in gezonde toestand kan bewijzen!"

Persoon moest het in haar 1e ronde in Londen na 3 ronden boksen van telkens 3 minuten afleggen tegen de 22-jarige Griekse Nikoleta Pita. In principe zou de 35-jarige Persoon nog een 2e kans op een olympisch ticket krijgen op een kwalificatietoernooi in Parijs (13-24 mei), maar dat is vanwege het coronavirus afgelast.

Het zit Persoon de laatste weken niet mee. In de aanloop naar het belangrijke toernooi in Londen sukkelde ze ook al met een nekhernia, met een gedeeltelijk verlamde linkerarm tot gevolg.