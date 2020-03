De woensdag van Oliver Naesen: 350 km trainen. "Ik had geen doelen meer..."

"De Tour is internationaal belangrijk, voor mij veel minder"

De vroege vogels van Studio Brussel stelden vast hoe Oliver Naesen al om 4.30u wakker was. Een slapeloze nacht of was er iets anders aan de hand? Toch eerder dat laatste, want Naesen en een kameraad gingen op pad voor een fietstocht van liefst 350 kilometer.

"Ik heb al 80 kilometer gedaan", vertelde Naesen rond 8.30u op de radiozender. "Op het gemakske, hé. Ik had geen doelen meer in het leven, dus...", grapte de AG2R-renner.

"Het voorjaar is voor mij redelijk om zeep. Realistisch gezien is de Tour het volgende doel. Dat is internationaal superbelangrijk, maar voor mij is dat veel minder. Ik weet ook niet of de Tour zal doorgaan."

"Wat ik daar dan van verwacht? Nog niet te veel. Ik heb zelfs nog niet naar het parcours gekeken. Ik was volledig bezig met de Ronde van Vlaanderen en de andere koersen. Jammer."