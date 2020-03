Coronavirus haalt kalender in MXGP overhoop, eerstvolgende GP in juni

De Internationale Motorcrossfederatie (FIM) heeft woensdag aangekondigd dat de Grote Prijzen in Italië, op het circuit van Maggiora, en Duitsland, in Teutschental, omwille van het coronavirus zijn uitgesteld naar een latere datum.

De GP van Italië verschuift van 17 mei naar 5 juli. In Duitsland zal op 9 augustus gecrosst worden, in plaats van op 24 mei. De bedoeling is om het WK motorcross op 7 juni te opnieuw te starten met de Grote Prijs van Rusland in Orlyonok.

In de eerste twee Grote Prijzen van het seizoen, in Groot-Brittannië en Nederland, won telkens de Nederlander Jeffrey Herlings in de MXGP-klasse. Nadien werden de Grote Prijzen in Trentino, Pathagonië, Spanje, Portugal, Frankrijk, Jakarta en Indonesië al uitgesteld naar een latere datum.