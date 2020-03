Amstel Gold Race op 19 april moet er ook aan geloven

De bewoordingen van de organisatie van de afgelaste koersen klinkt overal eender: "De veiligheid en gezondheid van de renners, onze bezoekers en iedereen die tijdens het Amstel Gold Race-weekend werkzaam is, staan altijd voorop", stelt Van Vliet.

"Natuurlijk is dit een moeilijke beslissing om te nemen en we vinden het ontzettend jammer. De organisatie van de Amstel Gold Race werkt een heel jaar toe naar dit mooie evenement en we begrijpen dat het teleurstellend is voor alle deelnemers, of dat nu de profs of de toerfietsers zijn. Maar we kunnen niet anders dan deze keuze maken."

"We volgen de adviezen van de veiligheids- en gezondheidsinstanties en de Amstel Gold Race komt te vroeg om te kunnen garanderen dat het een onbezorgde editie wordt."

De Amstel Gold Race, waarvan de 54e editie vorig jaar na een enorme inhaalrace door Mathieu van der Poel werd gewonnen, is de zoveelste wielerklassieker die dit voorjaar wordt afgelast. Gisteren gebeurde hetzelfde met de Ronde van Vlaanderen (5 april), Parijs-Roubaix (12 april), Waalse Pijl (22 april) en Luik-Bastenaken-Luik (26 april).

Vorige week werden al een rist Vlaamse voorjaarswedstrijden geschrapt zoals onder meer Nokere Koerse (18 maart), Bredene Koksijde Classic (20 maart), Driedaagse Brugge - De Panne (25 maart), E3 BinckBank Classic (27 maart), Gent-Wevelgem (29 maart) en Dwars door Vlaanderen (1 april).