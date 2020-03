"Voorzichtig plan om de Giro op 29 mei te laten starten"

Logischerwijze wordt de ene koers na de andere geschrapt door de coronacrisis. De Giro besliste vorige week al om de eerste grote ronde van het seizoen uit te stellen. Maar de Giro-organisator RCS durft al positief naar voren te kijken.

"Er is mij bevestigd dat RCS in Italië al heel voorzichtig met de lokale autoriteiten aan een plan werkt om de Giro d’Italia op vrijdag 29 mei te laten starten", schrijft de Nederlandse journalist Raymond Kerckhoffs in een blogpost.

"Op de tekentafel ligt een ronde van 3 weken, die geheel binnen de Italiaanse landsgrenzen zou plaatsvinden. De "Grande Partenza" in Boedapest heeft de organisatie sowieso wel uitgesteld naar 2021."

"De komende Giro d’Italia zou een stimulans moeten zijn dat het normale leven na het coronavirus in "De Laars" weer opgepakt kan worden."