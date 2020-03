Vandeweghe over "The Games must go on?": "Ja, er is geen plan B"

Het moest de moeder aller sportzomers worden, maar het EK voetbal is al uitgesteld. Over de Tour de France is er voorlopig nog geen nieuws, maar wat met de Olympische Spelen? "Er is geen plan B. Eind mei wordt cruciaal om te bekijken of ze kunnen doorgaan", zegt sportjournalist Hans Vandeweghe in De Tribune.

De Amerikaanse president Donald Trump is in deze dagen van wereldwijde coronapandemie gewonnen voor het idee van een uitstel van een jaar voor Tokio 2020 (24 juli-9 augustus). "Je kunt die toch niet zonder toeschouwers houden?", vindt de president. Maar voorlopig houdt het Internationaal Olympisch Comité (IOC) het bij het adagium "The Games must go on". Dat bevestigt Vandeweghe: "Ik was vorige maandag op het IOC in Lausanne. Directeur Christophe De Kepper, een Belg, zei me toen dat er daar heel veel volk rondliep. Maar dat was omdat hij een reisverbod had uitgevaardigd. Onnodige reizen mochten niet meer." "Ik heb hem samen met Philippe Vande Weyer van Le Soir geïnterviewd en we hebben niks gehoord over een plan B. De Kepper zei letterlijk: “Er is geen plan B.” Waarom niet? "Wellicht omdat zij ook vernemen dat het snel beter zou gaan en omdat ze hopen op het betere weer. Maar vooral omdat “dat ding” 12 miljard dollar heeft gekost. Als ze ook maar beginnen te praten over eventueel uitstellen, dan klapt dat helemaal in elkaar zoals de beurs nu in elkaar klapt. Alle toeleveranciers slaan in paniek, alle hotels zijn vastgelegd…” Je kunt de evolutie van het virus evenwel niet voorspellen. Nu woekert het volop in Europa, wie wee waar zit het over 2 maanden? Moet je dan toch geen plan B hebben? Vandeweghe houdt het volgende voor: "Michael Payne, die lang als marketingman voor het IOC heeft gewerkt en er nog goeie contacten heeft, tweette dat eind mei cruciaal wordt.”

"Eind mei is deadline om te beslissen over Spelen"

Het IOC moet denken aan de atleten en de veiligheid, stelt Vandeweghe: "De atleten kunnen zich niet goed voorbereiden. Al geldt dat voor heel veel atleten. En natuurlijk is er altijd een ongelijkheid: een Afrikaanse zwemmer zal zich ook minder goed kunnen voorbereiden dan onze zwemmers. Over de kwalificatiesystemen hebben ze al nagedacht: wellicht gaan ze iets meer atleten aanvaarden.” “Vervolgens moet je gaan kijken of het daar veilig is: ik denk dat ze pas zullen organiseren als het echt veilig is. Maar ik vrees ook dat als wij Japan binnen willen, wij een uurtje of 3 langs een of andere scanner of andere toestellen moeten passeren. Of misschien moeten we een attest halen bij een erkende instelling om na te gaan of we het virus hebben of niet.” Hoelang kun je nog wachten om te beslissen over een al dan niet doorgaan? Carl Berteele: “Ik denk dat IOC-voorzitter Thomas Bach zei dat 2 maanden voor de Spelen de definitieve deadline is. Dat zou 24 mei zijn. Dat lijkt mij realistisch. Maar dan is het geen Spelen als het een njet wordt. Iemand anders gaat de Spelen toch niet organiseren?" "Neen, dat kan niet", zegt Vandeweghe, die ook bedenkingen heeft bij een uitstel. "Het sportjaar 2020 in 2021 doen met EK voetbal en Spelen lijkt mij ook heel raar. Want dan moet je weer die hotels gaan vastleggen.” De Spelen schrappen zou nog maar de 3e keer in de geschiedenis zijn na 1916, 1940 en 1944. Alhoewel die laatste editie nooit is gepland. (Lees hier meer over de geschiedenis van The Games must go on.) (lees voort onder quote)

"De Spelen zonder fans of verlaten in het jaar is een lastige"

Als je kijkt naar de groepen mensen op de Spelen: wie heb je

nodig? Atleten, officials, vrijwilligers, fans en de media. Kan het desnoods zonder een van die groepen? Vandeweghe: “Zonder de fans is de enige optie, denk ik. Maar het lijkt me heel erg lastig om dat te doen. Hoewel? Gewichtheffen kan je met en zonder fans. Maar een leeg atletiekstadion…? Ik heb dat eens gezien: bij de B-groep heptathlon vrouwen om 8.30u ’s ochtends, daar zit ook niemand. Maar de finale van de 100m waar niemand is, dat lijkt me toch geen optie.” "De Spelen later in het jaar houden, is nog al gebeurd, zoals in Mexico of Australië. Maar daar waren de competities op geënt. Ik bedoel: de NBA wist dat al. Die zijn nu al gestopt. Om dan te zeggen dat ze hun sterren nog eens moeten afgeven om zelf dan nog later te beginnen, dat is ook een drama.” Voor welke sporters is de corona-impact het grootst qua voorbereiding naar Tokio? Vandeweghe geeft het antwoord meteen: “De zwemmers. Elke zwemmer in de wereld is nu aan het panikeren. Die heeft geen water. Dat is net alsof je een goudvis uit de bokaal haalt. Dat gaat eventjes, maar dan is het ook afgelopen.”

"Ik hoor dat Timmers in het Wezenbergbad zou mogen zwemmen. Maar in Nederland bijvoorbeeld is alles dicht. De Nederlandse zwemmers liggen gewoon droog.”

