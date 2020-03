Vandenbempt staat achter uitstel EK: "Maar concurrentie van Duivels zal sterker zijn"

"De druk op UEFA was gigantisch. Al de federaties van grote landen als Frankrijk, Engeland, Italië, Spanje, ... die willen eerst hun eigen competitie afwerken. En ik vind dat ook de logische gang van zaken. We weten nog niet of dat zal lukken, maar op deze manier is er een extra maand en blijft de optie open. En er is ook nog de Champions League en de Europa League. Hopelijk kunnen die nog gespeeld worden."

"In de winter spelen vond ik ook een bijzonder dom idee. Het WK 2022 wordt ook in de winter gespeeld omdat het niet anders kan in Qatar, maar dat was toen al een domme beslissing. Dat slechte voorbeeld moesten ze nu niet volgen."

"Dit uitstel was de enige juiste beslissing", vindt Sporza-voetbaljournalist Peter Vandenbempt. "Er werd op een bepaald moment voorgesteld om een EK zonder publiek te spelen, maar dat kan je je toch niet voorstellen voor zo'n volksfeest? Er werd ook aan gedacht om het in één land te spelen. Rusland bijvoorbeeld, die denken dat ze geen coronavirus hebben."

"Iedereen zal voor het uitstel van dit EK moeten betalen"

"Aan de UEFA zelf kost het zo'n 200 tot 300 miljoen euro om dit EK te verplaatsen, heb ik gelezen in een Engelse krant. Alleen wordt de vraag nu wie die factuur zal betalen. De UEFA kan beslissen om een beetje minder prijzengeld uit te keren, want deze beslissing wordt genomen op vraag van de clubs."

Onze oudere defensie is in 2021 weer een jaartje ouder, maar aan de andere kant kunnen we dan wel rekenen op een fitte Eden Hazard.

"De concurrentie voor de Duivels zal wel sterker zijn"

"Wat wel zeker is: de concurrentie zal sterker zijn. Grote landen als Spanje, Engeland, Italië en Duitsland spelen met jonge generaties en die zullen in 2021 weer een jaar extra topvoetbal in de benen hebben. Daardoor is het misschien net iets moeilijker in 2021, maar moeilijk gaat ook."

Is dit uitstel ook een streep door de rekening van de Rode Duivels? "Daar kan ik niet op antwoorden, maar laten we een beetje speculeren. De defensie met Vertonghen, Vermaelen en Kompany is nu al een beetje op leeftijd en die zijn volgend jaar nog een jaartje ouder. Ze hebben nu al wat problemen gehad, dus die worden misschien nog groter."

"Als we half mei weer kunnen voetballen, kunnen de play-offs nog"

"Wat met de nationale competities? Daar kan je alleen iets zinnig over zeggen zodra je weet wanneer het virus onder controle is, maar dat weet ik uiteraard niet. Wanneer kunnen we weer gewoon voetballen? Ik denk in het meest positieve geval half mei. De UEFA heeft voorlopig toestemming gegeven om tot eind juni te spelen, maar misschien is dat ook nog maar voorwaardelijk."

"Dan zouden we in België nog een systeem kunnen uitdenken om die play-offs nog te spelen. Wanneer we er pas na mei aan zouden kunnen beginnen, wordt het wel erg moeilijk. Dan denk ik dat er in België nog maar drie matchen gespeeld moeten worden: de terugmatch in de promotiefinale van 1B, de laatste speeldag in de Jupiler Pro League en de bekerfinale."



"Ik denk dat niemand er moeite mee heeft om te zeggen dat Liverpool kampioen is in de Premier League en Club Brugge hier in België. Maar voor plaats twee is het al moeilijker. Dat kan ook om een heel pak geld gaan. Dus daar kunnen dan weer rechtszaken van komen."