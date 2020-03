Sporza @School: wat heeft Antwerpen te maken met de olympische ringen?

De olympische vlag

Een vlag met daarop de 5 gekleurde ringen werd gepresenteerd in 1914, ter gelegenheid van de 20e verjaardag van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Op de Olympische Spelen van Antwerpen in 1920 werd de vlag voor het eerst gehesen.

Het is misschien wel een van de meest herkenbare symbolen ter wereld: de olympische ringen. De 5 in elkaar gehaakte ringen zijn een ontwerp van Pierre de Coubertin, de geestelijke vader van de moderne Olympische Spelen.

De 5 ringen

De verdwenen Antwerpse vlag

De olympische vlag werd dus 100 jaar geleden voor het eerst gehesen tijdens de Olympische Spelen van Antwerpen. Het originele exemplaar bleek na de Spelen verdwenen, waardoor er voor de Spelen van Parijs in 1924 een nieuwe gemaakt moest worden.

De vlag van Antwerpen dook decennia later weer op dankzij de Amerikaanse schoonspringer Hal Haig Prieste. Die bekende in 1997 dat hij destijds na een weddenschap in de vlaggenmast geklommen was om de vlag te stelen.

Tijdens de Olympische Spelen van Sydney in 2000 werd de Antwerpse vlag opnieuw overhandigd aan het IOC. Het was Prieste zelf die de vlag overdroeg tijdens een ceremonie. De Amerikaan was op dat moment 103 jaar oud.

De vlag uit 1920 was daarna een tijdje te zien in het Olympisch Museum is Lausanne, maar keerde enkele jaren geleden terug naar Antwerpen en is nu opgenomen in de collectie van het MAS.