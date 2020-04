Ruitenwasser Kevin Van Impe won in 2009 in Waregem: "Werd liever 5 jaar later prof"

Over zege in Waregem: "Ter ere van overleden zoontje"

Van Impe droeg zijn zege die dag op aan zijn overleden zoontje. “Mijn zoontje was een jaar daarvoor, in maart 2008, enkele uren na zijn geboorte overleden. Daardoor ben ik een heel seizoen mentaal blijven aanmodderen. Mijn ploeg Quick-Step heeft me toen heel goed gesteund.”

"Op de Oude Kwaremont kregen we het gezelschap van Heinrich Haussler en mijn 3 Quick-Step-ploegmaten Tom Boonen, Sylvain Chavanel en Stijn Devolder. Ik wist meteen mijn plek in de rangorde."

In 2009 behaalde Kevin Van Impe de mooiste zege uit zijn carrière: Dwars door Vlaanderen. "Ik had een superdag op het goede moment", blikt Van Impe terug op zijn topeditie van de koers die gisteren gereden had moeten worden. "Het was koud en ik wou niet bibberen in het peloton. Daarom sprong ik mee in de vroege ontsnapping om het warm te krijgen. Er zat kwaliteit in die vlucht. Uiteindelijk bleven Niko Eeckhout en ik als laatste overlevenden over."

Retro: Kevin Van Impe wint Dwars door Vlaanderen in 2009

"In mijn tijd was Quick-Step al The Wolfpack"

Van Impe reed van 2006 tot en met 2011 bij Quick-Step. "Eigenlijk vormden we toen al The Wolfpack voordat er al sprake van was. Boonen won bijna alles, maar daarnaast hadden we ook nog Devolder, Bettini en Pozzato in onze ploeg."

"Voor mij was het fantastisch om 6 jaar deel uit te maken van die ploeg. Toen ik in 2012 naar Vacansoleil trok, miste ik de Quick-Step-familie en de structuur. Geen slecht woord over Vacansoleil en Hilaire Van der Schueren, die een goede ploegleider is. Maar het was natuurlijk anders dan bij Quick-Step."

In 2012 stopte Van Impe als profrenner. "Ik beklaag het me nog altijd dat ik zo vroeg gestopt ben met koersen. Ik was nog maar 31. Maar mentaal kon ik het toen niet meer opbrengen. Ik was de uithuizigheid wat moe en mijn 2e kindje was op komst."

"Achteraf bekeken was ik liever 5 jaar later profrenner geworden. Dan had ik de overstap naar de profs waarschijnlijk beter verteerd."

"Bij de jeugd bleek dat ik over veel talent beschikte. Maar toen ik in 2002 prof werd, zaten veel renners aan de verboden middelen. Dat hebben ze achteraf toch bekend. George Hincapie bijvoorbeeld. Hij onthulde dat hij zich dopeerde in het jaar waarin ik 2e eindigde achter hem in Kuurne-Brussel-Kuurne. Dat is natuurlijk spijtig."