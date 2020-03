Ronde van Yorkshire is zoveelste koers die hoopt op nieuwe datum

In 2018 stond er met Greg Van Avermaet nog een landgenoot op het podium in Yorkshire. De Ronde was dit jaar aan zijn 6e editie toe, maar ook in Yorkshire krijgen de organisatoren af te rekenen met het coronavirus. De start zal dus niet gegeven worden op 30 april.

De organisatie, een samenwerking van Welcome to Yorkshire en ASO, zal in overleg met de Internationale Wielerunie UCI de mogelijkheid onderzoeken om de rittenkoers te verplaatsen naar later dit jaar.

Ook de wedstrijd bij de vrouwen zal niet op de voorziene datum plaatsvinden.