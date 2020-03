Olympisch kampioene uit kritiek: "IOC brengt onze gezondheid in gevaar"

De Griekse Katerina Stefanidi werd in 2016 olympisch kampioen polsstokspringen in Rio en wou dus in topvorm naar de Spelen in Tokio trekken, maar het coronavirus gooit roet in het eten. "We willen allemaal dat de Spelen kunnen plaatsvinden, maar is er een plan B? De situatie is sinds januari alleen maar dramatischer geworden en het IOC herhaalt telkens hetzelfde: de Spelen zijn niet in gevaar."

"Er is geen uitstel en geen annulatie voorzien en dat brengt onze gezondheid in gevaar. Het IOC brengt ons in een lastig parket. Hoe kunnen we in deze omstandigheden trainen? Zo brengen we onze gezondheid in gevaar. Onze stadions zijn gesloten, we moeten een speciale toestemming vragen. En zelfs dan, we moeten hetzelfde materiaal aanraken als de andere atleten. Dat mag niet. En wat met teamsporters, zwemmers, ...? Bovendien kunnen sommige atleten in sommige landen wel gewoon trainen."

"Het is goed en wel te zeggen dat het over 4 maanden wel in orde komt, maar ze bekommeren zich niet om de huidige situatie. Ik wil weten hoe ze denken dat we ons als atleten nu moeten gedragen. Wat is hun plan B?"