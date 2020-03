Olympisch atleet Isaac Kimeli blijft hoopvol: "Zelfs op lockdown voorbereid"

Trainingsplannen worden in de war gestuurd, wedstrijden worden geschrapt: het coronavirus heeft ook in de sportwereld grote gevolgen. Afstandsloper Isaac Kimeli (26) probeert positief te blijven en de nodige trainingskilometers te malen. "Als het moet dan schakel ik over op de loopband, we moeten dit virus samen overwinnen", spreekt hij.

De voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen zijn inmiddels bekend. Sporters trainen niet langer in groep en voorbereidende stages in het buitenland worden vrijwel allemaal geannuleerd. Ook Isaac Kimeli, die zijn olympisch ticket op de 5.000 meter al beet heeft, blijft voorlopig in eigen land. "Onze stage in de Verenigde Staten kan niet meer doorgaan", legt Kimeli uit aan Sporza. "Ook de eerste twee wedstrijden van het zomerseizoen op Amerikaanse bodem vallen in het water." "Jammer, want de vorm zit goed en ik keek er naar uit. De algemene gezondheid gaat uiteraard voor. Als je ziet hoeveel slachtoffers er in Italië vallen, verschrikkelijk is dat."

"Ploegmakkers al een week niet gezien"

Isaac Kimeli maakt deel uit van de trainingsgroep van Tim Moriau, waaronder ook Robin Hendrix en Stijn Baeten vallen. Lopen in groep zit er voorlopig niet meer in, ook de trainingsschema’s zijn aangepast. "Al een week heb ik mijn ploegmakkers niet meer gezien", vertelt Kimeli. "Je weet nooit wie met wie in contact is gekomen dus het is momenteel veiliger om alleen te trainen, in het bos of aan het kanaal." "Zonet heeft de club mij wel verwittigd dat ze een uitzondering maken. Atleten die in aanmerking komen voor de Spelen, mogen vanaf vandaag de atletiekpiste in Huizingen betreden."

"Maak me zorgen, maar blijf trainen voor Tokio"

Natuurlijk kijkt Isaac Kimeli al verder dan de huidige trainingsweek. Vorig jaar

verzekerde hij zich op de Memorial Van Damme van een ticket naar Tokio. "Ik houd mijn hart vast, hopelijk kunnen de Spelen zoals gepland doorgaan. Het zou mijn eerste deelname kunnen worden, maar verschillende buitenlandse topatleten vragen wel al om uitstel." "Mijn coach heeft me intussen gerustgesteld. Uitstel is voor mij zeker geen ramp. Ik ben pas 26 jaar geworden en de komende jaren word ik alleen maar sterker." "Als je ziet hoe het virus in China evolueert, dan mag je hoop koesteren dat de Olympische Spelen toch op de voorziene datum kunnen plaatsvinden. Ik hoop er alvast op."

Hier wil Isaac Kimeli komende zomer schitteren: in het Olympisch Stadion van Tokio.

"Kenianen trainen, wij dus ook"

Isaac Kimeli bereidt zich intussen voor op een mogelijke lockdown, waarbij zo goed als niemand nog buiten mag. "Samen moeten we dit virus overwinnen", zegt hij. "Ik heb thuis een loopband staan en ook trainingsmakker Robin Hendrix is aan het kijken of hij er voor korte duur eentje kan aanschaffen. De Kenianen trainen rustig voort, dus ook wij mogen niet stilzitten." "Voor ons afstandslopers is het makkelijker om fit te blijven, voor sprinters en zwemmers is dat bijvoorbeeld al een heel pak moeilijker." Hoe hij de vrijgekomen uren zal invullen, nu er nog amper sportwedstrijden doorgaan? "Gelukkig mag ik thuis nog FIFA (het computerspel, red) spelen", antwoordt Kimeli. "Daarnaast houd ik ervan om via televisie mee te leven met andere sporters, maar momenteel wordt bijna alles uitgesteld. Gelukkig zendt Sporza volgend weekend de finale van een eerdere editie van Milaan-Sanremo uit. Dan kan ik weer een hele namiddag in de zetel liggen, als ik niet hoef te trainen natuurlijk."