NBA-ster Kevin Durant en 3 ploegmaats besmet met coronavirus

Het coronavirus krijgt jammer genoeg ook voet aan grond in de sportwereld. De NBA maakte vandaag bekend dat er ook 4 spelers van de Brooklyn Nets besmet zijn . "Een van de 4 spelers vertoont symptomen, de 3 anderen niet", meldt de ploeg. "Het viertal verblijft in isolatie en wordt opgevolgd door de artsen van het team."

De identiteit van de getroffen spelers werd niet meteen bekendgemaakt, maar in de Amerikaanse pers is te lezen dat het al zeker om Kevin Durant zou gaan. Shams Charania, journalist bij The Athletic, meldt dat Durant geen symptomen vertoont. "Iedereen moet waakzaam zijn, zichzelf verzorgen en de quarantaine respecteren", citeert Charania Durant. "We gaan dit overwinnen."

De 31-jarige Durant kwam dit seizoen nog niet voor de Nets in actie, na zijn transfer van Golden State afgelopen zomer. Hij is nog out na een achillespeesblessure die hij opliep tijdens de 5e wedstrijd van de NBA-finale tegen Toronto.

In totaal 7 NBA-spelers zijn nu met het coronavirus besmet. Rudy Gobert testte als eerste positief, waarna Utah-ploegmaat Donovan Mitchell en Christian Wood van Detroit Pistons volgden. De NBA-competitie ligt momenteel voor onbepaalde duur stil wegens de coronacrisis. .