Japan beperkt festiviteiten rond de olympische vlam

Vorige donderdag is naar traditie de olympische vlam ontstoken in Olympia in Griekenland. Die ceremonie was coronaveilig en veel minder spectaculair gemaakt. De zevendaagse doortocht door Griekenland werd ook geannuleerd omdat er te veel volk op afkwam.

Op 19 maart wordt de vlam in Athene wel - zij het achter gesloten deuren - overgedragen aan het organisatiecomité van Tokio. De rondgang in Japan begint op 26 maart in Fukushima, de fakkeltocht kent zijn ontknoping op 24 juli in het Olympisch Stadion in Tokio. Die dag gaan de Spelen (als alles blijft zoals het is) van start.

Het parcours doorheen de verschillende regio's in Japan zal niet gewijzigd worden en toeschouwers mogen de vlam onderweg ook toejuichen, maar de aankomstceremonies in de verschillende steden zullen gesloten worden voor het publiek.