Infantino: "We beslissen pas later over WK voor clubs in 2021"

De FIFA plant in de zomer van 2021 het allereerste WK voor clubs. Dat WK met 24 voetbalclubs is een geesteskind van Infantino en zou de FIFA veel geld kunnen opbrengen. Alleen is de datum van het toernooi opeens problematisch omdat het EK en de Copa America door de coronacrisis uitgesteld zijn naar de zomer van 2021.

Dat is hetzelfde moment dat ook het WK voor clubs gespeeld zou worden (17 juni tot en met 4 juli). De vraag is dus of de FIFA de datum van zijn toernooi ook zal opschuiven? Pas woensdag, een dag na de beslissingen over het EK en de Copa America, gaat de FIFA de mogelijkheden bestuderen, liet Infantino weten.

"Pas later zal er beslist worden of we ons toernooi later op het jaar in 2021 zullen organiseren, in 2022 of in 2023", zei Infantino. "Met de Chinese Voetbalbond en overheid zal er overlegd worden om de negatieve impact van het uitstel zo klein mogelijk te houden."

"De impact van alle wijzigingen op de internationale voetbalkalender zal doorgenomen worden met de confederaties, nationale voetbalbonden en andere belanghebbenden, met als doel de beste oplossingen voor iedereen te vinden. Hopelijk zal dat voor eind april zijn."

Het WK voor clubs wordt in China georganiseerd.