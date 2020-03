Einde van een tijdperk: Tom Brady verlaat na 20 jaar de Patriots

Met een lange tekst, verdeeld over twee berichten op Twitter, kondigde Brady dinsdag zijn afscheid aan. In het eerste bericht richt hij zich tot zijn Patriot-teammaats, coaches en de club. "Ook al zal mijn voetbalreis zich nu elders verder zetten, ik apprecieer alles wat we bereikt hebben en ik ben dankbaar voor de ongelooflijke dingen die we als TEAM hebben gerealiseerd", schrijft hij onder meer.

Daarna richt hij zich tot de fans van de Patriots. "De steun was overweldigend. Elke speler zou dit moeten kunnen ervaren. Mijn kinderen zijn geboren en opgegroeid in New England en jullie hebben deze "California Kid" altijd omarmd."

Brady werd in 2000 gedraft door de Patriots en schreef in 20 jaar tijd geschiedenis met het team uit Massachusetts. Hij won zes keer de Super Bowl, de finale van de NFL (in 2001, 2003, 2004, 2014, 2016 en 2018). Niemand deed ooit beter. Drie keer werd de echtgenoot van topmodel Gisèle Bündchen verkozen tot MVP van het seizoen.