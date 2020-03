Diamond League gelast eerste drie meetings van het seizoen af

De meetings in Doha (17 april), een nog te bepalen stad in China (9 mei) en Shanghai (16 mei) vallen in het water.

"Het is momenteel verboden om Qatar binnen te komen vanuit verschillende landen en de regering in Doha schortte voorlopig alle nationale en internationale evenementen op voor een periode van 30 dagen", legt de Diamond League uit.

"In China zakt het aantal nieuwe infecties wel, maar de voorbereidingen voor de meetings zijn enkele weken teruggeslagen en de gesloten grenzen en reisrestricties maken het momenteel ook onmogelijk om internationale topevenementen te organiseren."

Het huidige plan van de Diamond League is om de meeting in Shanghai in te halen op 13 augustus. Nieuwe data voor Doha en de tweede meeting in China zijn er nog niet. De Diamond League verklaarde dat het "mogelijk is dat de meetings nog ingehaald worden na de Diamond League-finale in Zürich (9-11 september)".