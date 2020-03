Alle belangrijke sportevenementen schaakmat, behalve het Kandidatentoernooi

De invloed van het coronavirus is in het uitgestrekte Rusland nog niet zo aanzienlijk als in de rest van de wereld. De autoriteiten vonden het dan ook geen probleem om het zogenoemde Kandidatentoernooi gewoon zoals gepland te laten doorgaan.

De winnaar van het toernooi in Jekaterinenburg mag volgend jaar proberen Magnus Carlsen van zijn schaaktroon te stoten. Topfavoriet is de Italiaanse Amerikaan Fabiano Caruana, die in 2018 pas na een uitputtingsslag de titelstrijd tegen Carlsen verloor.

Wie het toernooi zeker al niet zal winnen, is de Azeri Radjabov, die wegens de coronadreiging is afgehaakt. De Chinees Ding Liren, de nummer 3 van de wereld en na Caruana de grootste favoriet, moest 2 weken in quarantaine zitten voor hij tot Rusland werd toegelaten.

De organisatoren namen heel wat maatregelen om het coronagevaar in te dammen, al werd de openingsceremonie met honderden toeschouwers niet afgeblazen. Aan de schaakborden is niet veel verschil te merken. Het traditionele handenschudden wordt gemeden (zij het niet door iedereen) en naast elk bord staan prominent enkele flesjes handgel.