Johny Voners, in Vlaanderen beter bekend als Xavier Waterslaeghers uit FC De Kampioenen, is overleden. Ook in de sportwereld had de doelman veel fans en bewonderaars. Niet zijn kwaliteiten tussen de palen sprongen in het oog, wel zijn kwaliteiten als mens. "Nen dagschotel op jou, Johny", klinkt Twitter op de acteur.