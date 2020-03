"Afgelasting van koersen voor de Tour is in het voordeel van Quintana"

En wat met Sergio Higuita (3e in Parijs-Nice)? "Eigenlijk verwachten we in Colombia niet dat Higuita ooit op het podium van een grote ronde zal staan, laat staan dat hij er één zal winnen."

"Higuita is een man voor de klimklassiekers en kan ritzeges behalen in de Tour. Maar hij is niet de pure klimmer. Zijn lichaamsbouw is ook niet ideaal voor het werk tegen de klok. Op het vlakke is Higuita dan ondanks zijn kleine gestalte wel verbazend sterk. Hij is gemaakt voor het eendagswerk. En daar moet hij zich ook op toeleggen."