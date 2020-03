Wat doen onze commentatoren zonder voetbal? "Een motortocht maken, The New Pope kijken"

Het voorbije weekend is er niet gevoetbald en dat zal de komende weken niet anders zijn. Hoe beleven onze commentatoren Filip Joos, Frank Raes en Peter Vandenbempt deze voetballoze periode? "Het voelt wat ongemakkelijk, maar de volksgezondheid primeert", klinkt het in koor. "Ooit voetballen we wel weer. En ondertussen wassen we onze handen."

"Shirt van Maradona in The New Pope"

Gisteravond had de laatste speeldag in de Jupiler Pro League gespeeld moeten worden, maar daar stak het coronavirus een stokje voor. Peter Vandenbempt: "Op dit moment zijn er belangrijkere dingen in het leven. Ik heb meer dan anders het nieuws gevolgd, ik heb mijn administratie bijgewerkt en ik heb een lange motortocht gemaakt. Nu het nog kan." Filip Joos: "Ik ben een keer gaan lopen in volstrekte eenzaamheid, wat ik meestal doe, ik heb met mijn kinderen gespeeld, ik heb een boek vastgepakt en ik heb de fantastische reeks "The New Pope" aangesneden. Toeval of niet, ik kreeg er meteen een voetbaltruitje van Maradona te zien (lacht). Neen, ik heb het niet moeilijk zonder voetbal." Frank Raes: "Ik help mijn zoon met zijn huiswerk, ik snuis door mijn foto's en ik breng wat administratie op orde. Ik kom mijn tijd wel door, je hoeft niet bang te zijn. En ik probeer buiten te komen, alleen in een bos of aan de zee wel te verstaan."

Frank Raes: "Ik kom mijn tijd wel door, je hoeft niet bang te zijn."

"Niet spelen, vind ik geen nederlaag"

Eerst zouden we gisteravond zonder publiek voetballen, daarna is beslist om niet te spelen. Peter Vandenbempt: "Uiteraard, die beslissing hadden ze al eerder moeten nemen. De Pro League heeft steeds de consignes gevolgd, maar een voetbalmatch zonder publiek moet je altijd vermijden. Dat lijkt nergens naar, dan wordt het klinisch."

Filip Joos: "Een verstandige keuze. Niet spelen, vind ik geen nederlaag, zonder publiek voetballen wel. Dan behandel je voetballers als gladiatoren, alsof die boven het virus staan. En een match zonder fans bekijken valt dik tegen. Als straf kan ik zo'n maatregel begrijpen, maar niet als er een virus rondgaat." Vandenbempt: "Ook sportief sta ik achter de beslissing, want voetbal zonder fans is ook een vorm van competitievervalsing. Racing Genk met of zonder 20.000 thuisfans is een ander verhaal dan een match met Play-off I als inzet zonder publiek. Hetzelfde geldt voor Oud-Heverlee Leuven dat achter gesloten deuren een promotiematch tegen Beerschot had moeten afwerken." Frank Raes: "Er zijn prioriteiten in het leven. Misschien moeten we een Extra Time maken over Rusland waar ze wel nog voetballen (lacht). Alle gekheid op een stokje, dit heb ik nog niet meegemaakt. Je hebt de oliecrisis gehad, autoloze zondagen, beurscrashes... maar dit is echt alomvattend. De wereld moet gered worden. Heftig."

Peter Vandenbempt: "Ook sportief sta ik achter de beslissing, want voetbal zonder fans vind ik een vorm van competitievervalsing."

"Slotspeeldag en promotiematch spelen we best nog"

Wanneer werken we de competitie af? Peter Vandenbempt: "Op die vraag kan je niet antwoorden tot je weet wanneer je weer kan voetballen. Zo eenvoudig is het. Als deze situatie nog 3 maanden duurt, lost het probleem zich vanzelf op." Filip Joos: "De Pro League moet vooral wachten hoe het coronavirus zich verspreidt en wat de specialisten adviseren. Besef dat je momenteel van generlei belang bent. Ik begrijp ook niet dat je nu met de competitie bezig kan zijn. Iedereen die nu druk zet, moet je een foto van zijn ouders of grootouders presenteren. "Je geld of hun leven", vraag ik dan." Vandenbempt: "Als het toegestaan is, zou ik er wel voor zorgen dat we nog een deel van de competitie spelen. Gelet op de grote voorsprong zal niemand er waarschijnlijk een probleem mee hebben dat Club Brugge kampioen genoemd wordt, maar de laatste speeldag én de promotiematch kan je best wel nog spelen." Frank Raes: "Als het EK dit jaar niet doorgaat, kunnen we eind mei of in juni nog spelen. Als voetballiefhebber hoop ik daarop, maar we hebben geen enkel idee hoe lang deze situatie duurt. En als we dit seizoen niet meer spelen, begrijp ik dat maar al te goed." Joos: "Misschien kunnen we nog enkele matchen spelen, misschien werken we de play-offs op een andere manier af, maar nood breekt wet. Doe het zonder eigenbelang. En de match tussen Oud-Heverlee Leuven en Beerschot zal nog wel een datum gevonden worden." Raes: "Vraag is ook hoe het met de buitenlandse spelers zit. Denk maar aan de Oekraïner Plastoen van AA Gent. Die vraagt zich waarschijnlijk af of hij zijn land binnenkort nog binnen kan of mag."



Iedereen die nu druk zet, moet je een foto van zijn ouders of grootouders presenteren. "Je geld of hun leven", vraag ik dan." Filip Joos

Vorige week nog in Britse stadions met 50.000 supporters

Peter Vandenbempt zat nog geen week geleden in een volgepropt stadion van Liverpool om commentaar te geven in de Champions League. Filip Joos deed zijn job in Glasgow voor de Europa League-match tussen de Rangers en Bayer Leverkusen. Peter Vandenbempt: "Ik heb me er geen zorgen over gemaakt, omdat ik het advies van de specialisten opvolg. Ik vond het wel verbazend dat mijn cocommentator Gert Verheyen en ik samen met 55.000 supporters in een voetbalstadion zaten. Op onze persplaats zaten we ver genoeg van het publiek, maar op weg naar het stadion maakten we deel uit van de massa." Filip Joos: "Een vreemde situatie vond ik het. In Glasgow zag je Duitsers opgepropt zitten, Duitsers die uit een regio van de broeihaard komen. De gedachte dat er daar dus besmettingen plaatsvonden, lijkt me niet vreemd. De dokter van AA Gent had me verteld dat ik absoluut niet het eettablet op het vliegtuigmocht openklappen. Gelukkig ben ik nog gezond."

Vandenbempt: "Ik had ook de optie om de match vanuit België te becommentariëren. Ik heb zelf de keuze gemaakt om naar Engeland te reizen." Joos: "Ik ben niet de mens om met veel mensen te verbroederen, maar ik heb het nog meer dan anders. Ik heb mijn hotelkamer nauwelijks verlaten. Ik deed het wel even om mondvoorraad te kopen. Ik had vooraf een bakker gezien propvol koeken in het uitstalraam. Toen ik er enkele uren later naartoe trok, was de winkel leeg. Eentje had ze nog, maar ik kon niet met de kaart betalen en cash had ik niet bij. Een oudere vrouw - Dorothy heet ze - wilde dat absoluut voor mij kopen. Schattig."

Filip Joos: "De dokter van AA Gent had me verteld dat ik absoluut niet het eettablet op het vliegtuig niet mocht openklappen. Gelukkig ben ik nog gezond."

VIDEO: Verslag Glasgow Rangers - Bayer Leverkusen