Sven Nys roept bevolking op: "Buiten sporten kan, maar doe het alleen"

"Ik zou een oproep willen doen aan iedereen die de komende dagen en misschien wel weken buiten gaat sporten. Het is mooi weer en het zonnetje schijnt."

"Buiten sporten kan. Je moet bewegen en zoveel mogelijk. Maar doe dit niet in groep. Ga alleen de baan op, loop alleen de bossen in en bescherm elkaar. Ik denk dat dat heel belangrijk is in heel moeilijke tijden."

"Heel veel succes en ik wens jullie allemaal een heel goeie gezondheid toe", besluit Nys zijn oproep om mee te helpen het coronavirus in te dijken.