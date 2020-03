Stelt Wauters afscheid uit als Spelen uitgesteld worden? "Dat is moeilijk"

"Hopelijk kunnen we vanaf april in groepjes trainen"

Behalve in Turkije liggen alle basketbalcompetities stil. "Maar ik verwacht dat ook de Turkse competitie snel zal worden stopgezet of geannuleerd", zegt Ann Wauters, die zichzelf individueel in conditie houdt.

"Ik denk dat niemand dit ooit al heeft meegemaakt. We moeten innovatief en creatief zijn als sporters. Gisteren heb ik het voor het eerst een online training gedaan, waarbij ik gecoacht werd door te facetimen."

"We kunnen nu trainingsprogramma’s maken waarin we focussen op de fysieke paraatheid. We proberen bijvoorbeeld de zwakke punten op fysiek vlak weg te werken. Het basketbal zelf moeten we voorlopig wat achterwege laten."

"Hopelijk kunnen we vanaf april in kleine groepjes beginnen te trainen. Maar dat is momenteel nog onduidelijk."