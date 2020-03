Sporza @School: kan Nina Derwael ook een perfecte 10 turnen op de Spelen?

De perfecte 10 van Comaneci

Wie Nina Derwael al eens aan het werk zag en onderstaande video van Nadia Comaneci bekijkt, zal mogelijk wel even de wenkbrauwen fronsen. Is wat Derwael nu doet niet veel indrukwekkender dan wat Comaneci destijds liet zien? Wellicht wel, maar in de tijdsgeest van toen presteerde de Roemeense toch flink boven de standaard, vandaar ook haar perfecte score.

De gracieuze Comaneci liet aan de brug elementen zien die niemand haar ooit voorgedaan had, in een spectaculaire oefening die nog geen halve minuut duurde. Het waren wel 23 seconden voor de geschiedenis, want de Roemeense kreeg als allereerste turnster op de Olympische Spelen een perfecte 10.

Nina Derwael is vandaag de beste turnster ter wereld aan de brug met ongelijke leggers. De Derwael van 44 jaar geleden heette Nadia Comaneci. Het tengere Roemeense meisje van amper 14 jaar verbaasde in 1976 de wereld met een verbluffende oefening tijdens de Olympische Spelen van Montréal.

De perfectie aan de brug is onwaarschijnlijk geworden

De hamvraag: kan Nina Derwael dan ook geen perfecte 10 krijgen voor haar oefening? Het antwoord luidt: neen, dat is zo goed als onmogelijk.

In 1976 werd er nog maar gewerkt met één score, op 10 punten. In het huidige turnen zijn er twee scores die opgeteld worden: de D-score voor de moeilijkheidsgraad van de oefening en de E-score voor de uitvoering.

De E-score wordt gequoteerd op 10, terwijl de D-score op papier ongelimiteerd is. Het is een optelsom van de moeilijkste elementen en de afsprong. Een perfecte scoren neerzetten, is dus in feite onmogelijk geworden ."Al die elementen achter elkaar foutloos turnen, dat kan vandaag niemand", zegt internationaal jurylid Valerie Van Cauwenberghe.

Dat beseft ook Nina Derwael zelf: "In de praktijk denk ik niet dat het nog mogelijk is om die perfectie te behalen, maar we streven er wel naar."