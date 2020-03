Sporza Retro: Kijk zondag naar Milaan-Sanremo van 2011

In een editie voor de eeuwigheid werd de koers even geneutraliseerd door de sneeuw. Verkleumde renners werden in de ploegbussen weer opgewarmd en verder op het parcours weer afgezet. In helse weersomstandigheden werd vluchter Stannard pas in het slot gegrepen. In de sprint van de kopgroep was Ciolek sneller dan Sagan en Cancellara.