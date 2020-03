Schouderoperatie maakt einde aan seizoen van Olivier Deschacht

Deschacht sukkelt al sinds eind vorig jaar met een schouderblessure na het competitieduel tegen Eupen. "Tijdens het duel tegen Anderlecht kreeg hij opnieuw te kampen met een luxatie van de schouder", meldt Zulte Waregem. De 39-jarige verdediger moet nu onder het mes om de blessure te verhelpen.

Het seizoen van Deschacht zit er dan ook op: de revalidatie zal 3 tot 4 maanden duren. De centrale verdediger groeide dit seizoen in geen tijd uit tot een sterkhouder achterin, maar heeft nu wel twijfels over zijn toekomst. Eind dit seizoen loopt zijn contract aan de Gaverbeek af, maar er zijn gesprekken aan de gang over een verlenging.