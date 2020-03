"Piek coronavirus moet in mei voorbij zijn voor Olympische Spelen"

De internationale sportkalender wordt grondig door elkaar geschud door de uitbraak van het coronavirus. Het EK voetbal dreigt uitgesteld te worden en ook de Olympische Spelen (24 juli - 9 augustus) komen in gevaar, ook al bevestigde de Japanse premier Shinzo Abe dat de Spelen gewoon zullen kunnen doorgaan.

Volgens Denis Masseglia, voorzitter van het Franse Olympische Comité, moet het coronavirus voorbij zijn piek zijn om de knoop door te hakken. "Als de crisis in mei nog volop woedt, zie ik niet hoe de Spelen zoals gepland kunnen doorgaan", zegt hij.

"Als de piek voorbij is en de situatie verbetert, dan zullen er uiteraard vragen komen over de olympische selecties, maar dan zoeken we wel de minst slechte oplossing."

Het IOC zal woensdag een telefonische conferentie houden met de nationale bonden om een zicht te krijgen op de situatie.