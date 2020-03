Ook Rondes van Romandië en Baskenland geschrapt van wielerkalender

Nadat de Internationale Wielerunie (UCI) heeft aangekondigd dat alle wedstrijden moeten worden afgelast in landen die zwaar getroffen zijn door het coronavirus, trekken de organisatoren van de Ronde van Romandië hun conclusies.

De Zwitsers rittenkoers, die op de kalender stond van 28 april tot 3 mei, wordt afgelast. De organisatie gaat niet op zoek naar een nieuwe datum. "We zien elkaar van 27 april tot 2 mei 2021", schrijft de organisatie op Twitter.

Ook de Ronde van het Baskenland (6-11 april) wordt (voorlopig) niet gereden. De organisatoren hebben alles in het werk gesteld om te kunnen koersen (koortsmetingen bij de deelnemers, afgesloten start- en finishplaatsen, gedesinfesteerd materiaal), maar buigen nu toch het hoofd. In het Baskenland hopen ze wel dat de UCI nog een nieuwe datum vindt in 2020.

De Ronde van Romandië en de Ronde van het Baskenland volgen in het rijtje van afgelaste voorjaarsklassiekers en rittenkoersen de Strade Bianche (7 maart), Tirreno-Adriatico (11-17 maart), Milaan-Sanremo (21 maart), de Ronde van Catalonië (23-29 maart), de Driedaagse Brugge-De Panne (25 maart), de E3 BinckBank Classic (27 maart), Gent-Wevelgem (29 maart) en Dwars door Vlaanderen (1 april) op. Ook de Giro (9-31 mei) werd uitgesteld.