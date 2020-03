Olympisch kwalificatietoernooi boksen in Londen wordt stopgezet na vanavond

Vanavond komt Vasile Usturoi als laatste Belg in actie in Londen voordat het olympisch kwalificatietoernooi wordt stilgelegd.

"Het welzijn van de atleten, officials en alle andere deelnemers is onze topprioriteit. Daarom leggen we het toernooi stil", meldt de organisatie.

Hoe zullen de olympische tickets nu verdeeld worden? "We zullen de situatie dagelijks blijven opvolgen. De verdeling van de resterende quotaplaatsen voor Tokio willen we afronden in mei en juni."



Eerder vandaag kwamen 3 andere landgenoten in actie. Mohamed Rachem (-69 kg) haalde het van de Hongaar Laszlo Kozak met 4-1. Lancelot Proton de la Chapelle (75 kg) mocht ook zijn vuist ballen. 3 van de 5 jury-leden wezen onze landgenoot aan als winnaar tegen de Duitser Silvio Schierle. De Belgische Sanae Jah (-51 kg) verloor tegen de Servische Nina Radovanovic met 5-0.

Zo maakten nog 5 Belgische boksers kans op een olympisch ticket in het kwalificatietoernooi in Londen. Want ook Ziad El Mohor en Victor Schelstraete hadden zich al geplaatst voor de volgende ronde. Die moesten normaal morgen de ring in, maar dat gaat dus niet door.