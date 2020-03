ManU-aanwinst Bruno Fernandes is meteen Speler van de Maand

De overige genomineerden waren Marcos Alonso (Chelsea), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Matt Doherty (Wolverhampton Wanderers) en Nick Pope (Burnley).

Fernandes miste sinds zijn komst geen enkele wedstrijd bij de nummer 5 in Engeland. De Portugees kwam tot dusver tot 3 goals en 4 assists in 9 officiële duels. United verloor overigens geen enkele van die 9 matchen.

In de terugwedstrijd van de 1/16e finales van de Europa League was de aanvallende middenvelder een gesel voor de verdediging van Club Brugge. Hij dirigeerde zijn ploeg naar een 5-0-zege en een plek in de 1/8e finales.

Ook in de competitie is zijn impact duidelijk merkbaar bij het team van coach Ole Gunnar Solskjær. Met Fernandes erbij behaalde ManU 11 op 15. Het telt in de competitie als 5e nog maar 3 punten achterstand op de belangrijke 4e plaats, die op het einde van het seizoen recht geeft op het laatste Champions League-ticket in Engeland. Chelsea staat daar nu.

In het verleden won 6 keer een Belg de trofee voor Speler van de Maand in de Premier League. Eden Hazard pakte de prijs in oktober 2016 en september 2018. En verder werden Marouane Fellaini (november 2012), Jan Vertonghen (maart 2013), Christian Benteke (april 2015) en Romelu Lukaku (maart 2017) bekroond. Kevin De Bruyne won de prijs verrassend genoeg nog nooit.