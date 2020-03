La Liga-voorzitter hoopvol: "Denk dat we competitie kunnen afwerken"

Gisteren raakte bekend dat er ook in Spanje spelers besmet zijn met het coronavirus. Het gaat om 3 Valencia-spelers. Ezequiel Garay bevestigde zelf besmet te zijn op sociale media. Diverse Spaanse media brachten naar buiten dat zijn collega-verdedigers Eliaquim Mangala (ex-Standard) en José Gaya de overige 2 besmette spelers zijn.

Toch ziet Tebas licht in de coronamiserie: "Ik denk dat we de competitie gaan kunnen afronden. Komende week wordt belangrijk. Iedereen staat nauw met elkaar in contact. Ik heb gesproken met Italiaanse en Duitse vertegenwoordigers. We wachten af wat de meeting met de UEFA morgen zal brengen. Het wordt afwachten hoe we alle competities nog op de kalender kunnen krijgen, maar ik ben ervan overtuigd dat dat zal lukken."