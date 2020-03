Kippenvel! Napoli-fans zingen vanaf hun balkon over de hele stad

Afgelopen weekend deed het officiële twitteraccount van Napoli een oproep massaal het bekende liedje “Un giorno all’improvviso” te zingen, een nummer dat in Italië onlosmakelijk verbonden is met doorzettingsvermogen nadat de orginele zanger het bracht na de aardbevingen in L'Aquila (2009). Het resultaat, gezongen uit duizenden kelen, is adembenemend. Een mooi gebaar in moeilijke tijden.