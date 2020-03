Italiaanse coach Mancini wil EK 2020 in 2021 spelen: "Maar eerst mensen verzorgen"

Morgen buigen de UEFA en nationale bonden zich over de organisatie van het Europese kampioenschap, dat op 12 juni van start zou moeten gaan met de openingswedstrijd Turkije-Italië in Rome.

Door de verspreiding van het coronavirus staat niet alleen het verloop van de diverse nationale competities op losse schroeven, ook aan de haalbaarheid van het EK (in verschillende Europese speelsteden) wordt hardop getwijfeld.

Voor Roberto Mancini is het alvast geen onoverkomelijk probleem om het kampioenschap een jaar uit te stellen.

"Als we het EK in de zomer van 2020 zouden kunnen winnen, kunnen we dat ook in 2021", zegt de Italiaanse bondscoach.

"We moeten de beslissing van de UEFA afwachten, maar ik zal me sowieso aan elke beslissing aanpassen. Op dit moment is het belangrijkste om mensenlevens te redden. De volksgezondheid staat voorop."

Mancini wil het dan ook niet te veel over voetbal hebben, nu Italië bijzonder zwaar getroffen wordt door het coronavirus.

"We moeten de piek van deze epidemie afwachten, zodat de situatie rond het virus kan verbeteren. Daarna kunnen we verder discussiëren over voetbal en de juiste beslissingen nemen. "

"Zodra we ons normale leven kunnen hervatten en weer aan voetbal kunnen denken, zullen we ons vrij voelen en ons weer amuseren. Deze dramatische toestand kan van ons op langere termijn betere mensen maken."