Duitsland volgt voorbeeld: ook Bundesliga ligt stil tot 2 april

In Duitsland stond het licht lang op groen om de 26ste speeldag af te werken zonder publiek, maar uiteindelijk rolde ook in de Bundesliga de bal niet. De Duitse voetballiga had toen al een voorstel op tafel gelegd om ook de 27ste speeldag uit te stellen. De 36 clubs uit beide afdelingen gaven nu tijdens een meeting in Frankfurt hun toestemming.

Tot 2 april wordt er dus ook in Duitsland niet gevoetbald. De DFL zal in de week van 30 maart weer samenzitten met de clubs en kijken hoe het verder moet. Voorzitter Christian Seifert liet doorschijnen weinig hoop te hebben dat de competitie begin april weer kan worden hervat.

"Onze grootste vijand is het coronavirus, gevolgd door de onzekerheid", zei hij. "Niemand heeft er momenteel ook maar een idee van wanneer we weer kunnen voetballen." Ook in de meeste andere Europese landen liggen de voetbalcompetities stil tot minstens begin april.