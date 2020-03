De opmerkelijke statistieken van Morioka en Charleroi, het Atletico van de JPL

Morioka speelde een dijk van een wedstrijd in de 1-4-zege van Charleroi in Gent. Hij veroverde 12 keer de bal. Eerder tegen Club Brugge had Ryota Morioka 17 balveroveringen, alleen Gideon Mensah had er dit seizoen meer in een competitieduel in de Jupiler Pro League (19 namens Zulte Waregem tegen KV Kortrijk). Als we kijken over het hele seizoen dan heeft Morioka het hoogste aantal balveroveringen van alle spelers in de competitie.