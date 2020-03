Britt Herbots getuigt vanuit Italië: "Word scheef bekeken als ik met vriend naar winkel ga"

"Sinds donderdag zit ik thuis"

"Als topsporter is dat een moeilijke situatie. Volleybal is mijn passie. Ik wil zoveel mogelijk trainen en wedstrijden spelen."

Britt Herbots speelt in Italië bij Busto Arsizio, in het noorden van Italië dat kreunt onder het coronavirus. De competitie ligt er al enkele weken stil.

"Nu nemen ze de maatregelen wel au sérieux"

Mensen die hun huis wel verlaten, worden niet altijd vriendelijk behandeld. "Dat is echt zo", getuigt de Yellow Tiger. "De Italianen wordt expliciet gevraagd om zo veel binnen te blijven. Het is een schande als je toch samentroept."

Italiaanse competitie nog niet stopgezet

In ons land is de volleybalcompetitie stopgezet zonder kampioen. Britt Herbots: "Hier is het nog een groot vraagteken. De Italiaanse competitie is erg sterk en daarom ook geliefd in het buitenland. Vermoedelijk willen ze daarom het kampioenschap toch proberen af te werken."

"Ten laatste begin april valt de beslissing. Als topsporter zou ik die competitie ook graag afwerken", geeft Herbots toe. "Omdat ik anders 3 of 4 maanden niet kan spelen."



Ondertussen probeert de speelster haar steentje bij te dragen. "Het boetegeld in onze ploeg gaat integraal naar een ziekenhuis in de buurt."