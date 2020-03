Braziliaanse clubs protesteren met mondmaskers, competitie nu toch stilgelegd

Voetbal is heilig in Brazilië. De nationale voetbalbond stond dan ook niet te popelen om in te grijpen bij de uitbraak van het coronavirus. In de twee grootste steden, Rio de Janeiro en Sao Paulo, werden de poorten gesloten voor supporters, maar de voetbalkermis bleef draaien.

Tot groot ongenoegen van de spelers. De voetballers van Gremio, uit Porto Alegre, en Botafogo uit Rio, kwamen het veld op met mondmaskers. Een niet mis te verstane boodschap naar de Braziliaanse voetbalbond (CBF).

En die boodschap is aangekomen. Nadat de FIFA de Zuid-Amerikaanse kwalificatiewedstrijden voor het WK 2022 had geschrapt, besloot ook de CBF om de Braziliaanse competitie voor onbepaalde tijd stil te leggen.