Anderlecht hertekent nog eens organigram: Verbeke Head of Sports, Verschueren CFO

Karel Van Eetvelt zou op 1 april aantreden als nieuwe CEO van Anderlecht, maar het lijkt erop dat Van Eetvelt al eerder aan de slag is bij paars-wit. Anderlecht bevestigde in zijn persbericht dat de voormalige topman van Febelfin het nieuwe organigram vanochtend intern bekendmaakte.

Verbeke moest bij Anderlecht in eerste instantie een belangrijke rol gaan opnemen in de rekrutering en scouting van spelers, maar kreeg dus al snel een nieuwe, meer uitgebreide functie.

De 36-jarige Verbeke kwam in februari de sportieve cel van Anderlecht versterken. Voordien was hij achtereenvolgens scoutingcoördinator bij eerst de jeugd van Club Brugge (2013-2015) en vervolgens bij het eerste elftal van blauw-zwart (2015-2018) en sportmanager bij AA Gent (2018-2020).

Wat deed Peter Verbeke bij Gent?

Peter Verbeke is geen bekende bij het grote publiek. In oktober 2018 tekende de Master in Law/Gezondheidsrecht en specialist Sportrecht een contract van 5 seizoenen bij AA Gent.

Als sportief manager was hij onder meer verantwoordelijk voor de rekrutering bij de A-kern, de beloften en de jeugd. De successen van KAA Gent vorig en dit seizoen bewijzen dat Verbeke goed werk levert. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de transfers van Laurent Depoitre, Michael Ngadeu en Sven Kums. Hij had ook de sportieve leiding over het Buffalo Talent Center.