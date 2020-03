Alle volleybalcompetities stopgezet, tegen 31 maart beslissing over Europese tickets

In het weekend raakte al bekend dat de volleyballiga in samenspraak met de clubs beslist had om de competitie in de hoogste mannenafdeling na 3 april niet meer te hervatten. Ter herinnering: tot en met 3 april mogen er geen sportwedstrijden in ons land plaatsvinden.

Vandaag is er een communiqué gestuurd dat de bond, Volley Vlaanderen en de Fédération Volley Wallonie-Bruxelles samen beslist hebben om alle competities (ook voor de jeugd) stop te zetten voor de rest van het seizoen.

De bond laat weten tegen 31 maart de knopen door te hakken over eventuele kampioenstitels en dalers in alle lagere reeksen.

In de EuroMillions Volley League, die eerder al werd stopgezet zonder ranking, moet tegen dan duidelijkheid zijn over de toekenning van de Europese tickets.

Naast een beslissing over de stijgers en dalers in de lagere afdelingen zal de federatie tegen 31 maart ook beslissen over de invoering van de geplande competitiehervorming, ingeroosterd voor volgend seizoen.

"We betreuren deze beslissing te moeten nemen, maar de gezondheid van onze spelers, speelsters, fans, trainers, vrijwilligers en officials mag nooit in gevaar gebracht worden", klinkt het in een mededeling.