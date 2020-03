"Doe het Remco Evenepoel niet aan om de Tour te rijden"

In deze aflevering hoort u onder meer:

"Evenepoel mag de Spelen niet in gevaar brengen door Tour te rijden"

Het regende de afgelopen dagen afgelaste sportevenementen, maar pas in de komende periode komt de sportzomer van 2020 waarschijnlijk in beeld. De donkere wolken boven het EK-voetbal pakken zich in elk geval heel snel samen. De Olympische Spelen en de Ronde van Frankrijk hebben misschien meer kans.

"Als je de evolutie in Azië ziet, denk ik dat de Tour zal plaatsvinden", blijf Hans Vandeweghe hoopvol. "Wereldwijd is de crisis begonnen in december, maar wanneer is het bij ons begonnen? Waarschijnlijk al in januari of begin februari. Ik denk dat wij twee maanden achter zitten op Azië, maar als half maart mensen daar aan de betere hand zijn en we twee maanden verder tellen voor Europa, dan zou de Tour moeten kunnen plaatsvinden." (De Tour begint op 27 juni.)

De Giro vindt al zeker niet plaats op het gebruikelijke tijdstip dit jaar. Zo wordt het langverwachte debuut van Remco Evenepoel in een grote ronde uitgesteld. Is het een goed idee om Evenepoel dan maar te laten debuteren in Frankrijk?

"Dat zou ik Remco niet aandoen", zegt Vandeweghe. "Hij had een grote kans om voor het podium te gaan of de Giro zelfs te winnen dit jaar, maar ik zou zeggen dat hij nu best alles een jaar opschuift. Hij zit zo vroeg in zijn ontwikkeling en de Tour zou hem kunnen vermoorden."

Een mening die Carl Berteele helemaal deelt. "Het is een hele zware Tour dit jaar. Er moet meteen geklommen worden en de tijdrit is pas op de voorlaatste dag. Als Evenepoel tijdritambities heeft voor Tokio, dan zou hij tot die voorlaatste dag in de Tour moeten blijven en een week later naar Tokio moeten reizen?"

"Ik zou dat niet doen met een 20-jarige. Op de Olympische Spelen gaat hij voor een medaille, daar gaan we toch vanuit. Breng dat dan niet in gevaar."