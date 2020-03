Van Avermaet: "Zou leuk zijn om in najaar nog enkele klassiekers te rijden"

"Mentaal is het moeilijk"

"Normaal gezien zou ik nu aan de slag zijn in de Tirreno, maar nu zit ik thuis", vertelt Greg Van Avermaet. "Ik ben vrijdag naar huis gekomen van de Sierra Nevada. Nu wacht ik thuis af wat er gaat gebeuren. Ik probeer ook de maatregelen van de overheid op te volgen en zoals iedereen zoveel mogelijk thuis te zijn en contacten te beperken."

"Mentaal is het vrij moeilijk om te trainen nu, dat was in Spanje al niet makkelijk. Normaal leg je nu de laatste hand aan de voorbereiding op de voorjaarsklassiekers in Parijs-Nice of de Tirreno. Nu is het alleen maar wat trainen om de conditie te onderhouden."

"Het is jammer, want we hebben een hele winter gewerkt naar een bepaald doel. Maar goed, dat is voor iedereen in de maatschappij hetzelfde, dat ze niet kunnen doen wat ze willen doen. De volksgezondheid is op dit moment belangrijker dan onze sport. We zien wel wanneer we opnieuw van start kunnen gaan."