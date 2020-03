UCI vraagt om alle wielerwedstrijden in getroffen landen te schrappen

Door de maatregelen van veel landen binnen en buiten Europa waren heel wat wielerwedstrijden sowieso al geschrapt, maar in een nieuwe richtlijn vraagt de UCI nog eens met aandrang om wedstrijden in landen die door de Wereldgezondheidsorganisatie beoordeeld worden als onveilig te annuleren. De wielerunie plakt niet meteen een termijn op die maatregel.

Daarnaast zullen er ook geen UCI-punten toegekend worden in races die toch plaatsvinden tussen 15 maart en 3 april. Zo wil de UCI de sport eerlijk houden. Die maatregel kan mogelijk nog verlengd worden.

Tot slot wil de UCI de kwalificatieperiode voor de Olympische Spelen stopzetten en kijken naar wie zich geplaatst had voor 3 maart van dit jaar. In het weg- en het baanwielrennen was de kwalificatieperiode al achter de rug, maar voor bijvoorbeeld mountainbike en BMX niet.

"We willen de gezondheid van de renners, de teams, de organisatoren en het publiek niet in gevaar brengen", klinkt het in hun persmededeling. De Wielerunie heeft ook al veel vragen gekregen over de mogelijkheid om races uit te stellen, maar daar kan de UCI nu nog geen antwoord op geven.