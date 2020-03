Thibaut Courtois klopt Stoffel Vandoorne in online F1-race

Wereldwijd zijn bijna alle sportwedstrijden geannuleerd en dus wordt er gezocht naar alternatieven. Virtuele sporten kunnen dat gat misschien opvullen. Zo werd er vandaag "Not the Aus GP" gereden, een online versie van de Australische Grote Prijs Formule 1.

Niet alleen getrainde esporters stonden aan de start, ook F1-piloot Lando Norris, Stoffel Vandoorne en Thibaut Courtois. De 20 deelnemers werkten eerst de kwalificaties af, de echte race duurde 29 rondjes.

Norris was er duidelijk het best mee weg en werd 6e achter de esporters. Stoffel Vandoorne ging pas gisteren de juiste racestoel kopen, maar zijn begin was veelbelovend. Hij werd 9e in de kwalificaties en lag even in 5e positie, maar na een bestraffing zakte hij weg. Vandoorne, die trouwens net als in het echt voor Mercedes reed, werd 15e.

En Thibaut Courtois? Die kwam meer dan behoorlijk voor de dag. De doelman startte na de kwalificaties op P14 en werd uiteindelijk 11e.