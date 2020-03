Schurter na afgelaste Cape Epic: "Ik kijk het meest naar Van der Poel"

Over het grote doel van Nino Schurter dit jaar bestaat geen twijfel: hij wil zijn olympische titel van Rio 2016 verlengen in Tokio. Dat de Cape Epic niet kan doorgaan is een streep door zijn rekening. "Ik keek uit naar de Cape Epic, maar ik denk dat het een goede beslissing is", zegt Schurter aan Sporza.

"Ik weet niet wanneer ik opnieuw zal kunnen rijden in competitie en dat heb ik nooit eerder meegemaakt. Het is moeilijk om te beslissen of ik nu best rust of blijf verder trainen, maar het is zeker dat dit een invloed zal hebben op mijn olympische voorbereiding. De Cape Epic was ingepland als een zware trainingsblok, maar we weten niet eens of de Spelen zullen plaatsvinden."

Als het tot een wedstrijd komt, weet Schurter maar al te goed naar wie hij zal moeten kijken: ene Mathieu van der Poel. "Er zijn enkele concurrenten, maar natuurlijk is Mathieu de grote favoriet. Naar hem zal ik het meest kijken."

"Mathieu rijdt normaal veel wedstrijden op de weg op dit moment, dus zijn voorbereiding is ook verstoord. Hij heeft veel vooruitgang gemaakt de laatste jaren en is heel sterk, maar eigenlijk wil ik niet te veel op hem focussen. Ik had een van mijn beste winters ooit en ben sterker dan ooit."