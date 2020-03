Schelstraete en El Mohor stoten door op olympisch kwalificatietoernooi

Victor Schelstraete haalde het vlot van de Oostenrijker Ahmed Hagaga, na een unanieme beslissing van de jury. Hij treft in de tweede ronde de Griek Vagkan Nanitzanian, die vrij was in de eerste ronde.

Ziad El Mohor klopte de Moldaviër Andrei Chiriacov op punten met 4-1. In de tweede ronde wacht dinsdag de Spanjaard Gazimagomed Jalidov of de Nederlander Artjom Kasparian.

Karim Saboundji verloor zijn opener tegen de Albanees Zeneli Rexhildo op punten (4-1). Maandag komen Sanae Jah (-51 kg), Mohamed Rachem (-69 kg) en Lancelot Proton (-75 kg) nog in actie.