Match tegen Valencia krijgt staartje, Castagne en ploegmaats in quarantaine

Valencia was afgelopen week de tegenstander van Atalanta in de Champions League. Valencia-verdediger Ezequiel Garay maakte zondag op Instagram bekend besmet te zijn en Eliaquim Mangala (ex-Standard) volgde later zijn voorbeeld. Ook José Gaya en twee stafleden zouden besmet zijn. Ze zitten allemaal thuis in isolatie.

Bij Atalanta vrezen ze voor overdracht en worden de eigen spelers nu ook preventief in quarantaine geplaatst. Atalanta heeft zijn thuisbasis in Bergamo, een Italiaanse regio waar het coronavirus bijzonder hard woekert.

Castagne en co hadden om die reden hun trainingen al opgeschort tot 16 maart, maar volgens Italiaanse media wordt die datum nu al zeker tot 24 maart opgeschoven.