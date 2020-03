Lichtpuntje aan einde van de tunnel? Eerste atletiekmeeting in China

China is het land waar het coronavirus in december voor het eerst bij de mens werd vastgesteld. Sindsdien vielen er veel slachtoffers en nam het land draconische maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Nu komt er ook een beetje hoopgevend nieuws uit China. Aan de staatsuniversiteit van Peking werd een indoor meeting gehouden. Het eerste doel van de meeting was om atleten die aan de universiteit trainen een kans te geven om in competitie te treden. Publiek was niet toegestaan.

De opmerkelijkste prestatie kwam van Gong Lijiao. De Chinese wierp een beste wereldjaarprestatie door in het kogelstoten een worp te laten noteren van 19,70 meter.

De Chinese Atletiek Organisatie heeft bevestigd dat er in april nog atletiekmeetings gepland zijn.