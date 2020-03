Italiaanse voetbalbond vraagt UEFA om EK uit te stellen

De UEFA praat dinsdag met de lidstaten en vertegenwoordigers van de clubs, spelers en competities in Europa om de grote gevolgen van het rondwarende coronavirus in kaart te brengen. Ook worden tijdens de videoconferentie mogelijke oplossingen besproken.

Vrijwel alle competities liggen momenteel stil in Europa en ook de wedstrijden in de Champions League en Europa League gaan voorlopig niet door.

Verschillende Europese sportkranten berichtten de voorbije dagen al over een mogelijk uitstel van het EK. Zo klonk het onder meer dat de Big Five (La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 en de Premier League) zouden aandringen om het toernooi minstens met enkele weken of een maand uit te stellen, of zelfs tot 2021. AA Gent-manager Michel Louwagie sprak bij ons ook over die druk.



Bij die laatste optie zou het EK wel stevig in het vaarwater komen van de Nations League, de kwalificaties voor het WK 2022 in Qatar en het WK voor clubs van 2021. Uitstel met enkele weken of een maand wordt problematisch met het oog op de Olympische Spelen in Tokio, die eveneens ter discussie staan.

Andere media spraken dan weer over 3 alternatieve mogelijkheden: een toernooi achter gesloten deuren, een EK in landen die niet of niet zwaar getroffen zijn door het virus of een uitstel van het EK.