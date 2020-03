Internationale Roeifederatie legt alles stil tot eind mei

Onder meer de Wereldbekers van Sabaudia (10-12 april), Varese (1-3 mei) en Luzern (22-24 mei) zijn geannuleerd door de coronadreiging. Ook de olympische kwalificatieregatta (17-19 mei) kan niet doorgaan. Het EK in het Poolse Poznan (5-7 juni) staat voorlopig wel nog op het programma, als enig internationaal event tot de Spelen.

De FISA kan nog niet meegeven hoe de olympische tickets nu verdeeld zullen worden. "Feit is dat een normale kwalificatieprocedure niet meer mogelijk was omwille van het coronavirus", klinkt het. "We beraden ons nu over oplossingen. Op 5 april staat een vergadering met het IOC op het programma."