Gevreesde voetbalploeg uit Wuhan verlaat Spanje en keert terug naar China

Wuhan Zall streek op 29 januari neer in Andalusië om de Chinese Super League voor te bereiden, die oorspronkelijk op 22 februari van start zou gaan. De Chinese club wilde half februari terugkeren naar Wuhan, maar dat kon niet meer omdat het coronavirus er toen net zijn hoogtepunt bereikte.

Omdat het Chinese team afkomstig is van de plek waar het coronavirus uitbrak, werd het in Europa gemeden als de pest. Nochtans hadden alle spelers bij hun aankomst in Spanje negatief getest op het het virus, want voordien had Wuhan Zall al een stage in Guangzhou achter de rug, op ruim 1.000 kilometer van Wuhan.

Toch zagen de meeste teams het niet zitten om het tegen de Chinezen op te nemen in een oefenpartijtje. Tegenstanders lieten verstek gaan, zodat de spelers van Wuhan Zall enkel konden trainen.

Tot dit weekend dus, want na anderhalve maand keert het team terug naar China. "Niet omdat de situatie in Spanje nu verslechtert, maar wel omdat de Chinese competitie waarschijnlijk begin mei zal starten en wij na onze terugkeer in China eerst nog twee weken in quarantaine gaan. Het was dus belangrijk nu zo snel mogelijk terug te gaan", zegt José Gonzalez, de Spaanse coach van het team.